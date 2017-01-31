مصنع شركة "نسر الجنوب" لفلاتر الكلى يشارك في Arab Health بدبي

في المركز التجاري العالمي.. وبحضور وزير الصحة "الربيعة"

شارك مصنع شركة "نسر الجنوب" لفلاتر غسيل الكلى بالمعرض السنوي للمستلزمات والأجهزة الطبيةArab Health المقام بدبي من ٣١ يناير إلى ٢ فبراير ٢٠١٧٧م، بمركز دبي التجاري العالمي. وقد افتتح الجناح السعودي التابع لهيئة الصادرات السعودية المشارك بالمعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ حيث كان في استقباله بجناح مصنع شركة نسر الجنوب لفلاتر غسيل الكلى المدير التنفيذي فارس بن سعيد الصرف.

واستمع الوزير إلى شرح تعريفي عن المصنع ومنتجاته من فلاتر لغسيل الكلى.

وتجدر الإشارة إلى أن المصنع يُعتبر الأول بالمملكة من حيث المنتج التصنيعي الكامل من فلاتر غسيل الكلى مبتدئاً من مواد خام، مروراً بجميع مراحل الإنتاج، ووصولاً إلى المنتج النهائي بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليونيْ وحدة بمقاسات مختلفة تلبي مختلف الاحتياجات بالسوق المحلي والدولي. ويقع المصنع بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة جدة التابع لهيئة المدن الصناعية على مساحة 10.000م٢ مكوّن من طابقين، والمستغل منها إلى الآن ما يقارب 3.000م٢ من المساحة الإجمالية، تشمل مكاتب إدارية وخطوط إنتاج كمرحلة أولى.

وصرّح رئيس مجلس الإدارة للمصنع الشيخ سعيد بن محمد الصرف بأن المشاركة بهذا المعرض فرصة لتوسيع العلاقات على الصعيدين المحلي والدولي، وللتعرف على آخر المنتجات والمستجدات بمجال المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بمنتجات المصنع؛ حيث تخلق مثل هذه المشاركات المجال لتوثيق العلاقات مع الدول المصنّعة لهذا المنتج.