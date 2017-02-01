مصر تسعى لعبور بوركينافاسو نحو النهائي الإفريقي

يأمل منتخب مصر في متابعة مساره التصاعدي في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الغابون، عندما يواجه بوركينا فاسو، اليوم، في الدور نصف النهائي في إعادة للقاء الدور عينه في 1998، حينما أقصى «الفراعنة» المنتخب المضيف في طريقه لإحراز اللقب.



وفي بطولة 1998 التي استضافتها، خسرت بوركينا فاسو في نصف النهائي أمام مصر بهدفين للنجم السابق حسام حسن، قبل أن تحرز اللقب، وكان الرابع لها، ثم إضافة ألقاب ثلاث بطولات متتالية (2006، 2008، 2010)، لتنفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب القارية (7 ألقاب).



والتقى المنتخبان مرة ثانية في الدور الأول عام 2000، وفازت مصر 4-2. وتميل كفة المباريات الست بين المنتخبين (الرسمية والودية) بشكل لا لبس فيه لمصلحة مصر، إذ فازت أربع مرات وتعادلت مرتين.



كما يسعى منتخب «الفراعنة» إلى الحفاظ على سجله بالفوز في نصف النهائي على مدار 31 عامًا، إذ فاز في 1986 (على المغرب)، 1998 (بوركينا فاسو)، 2006 (السنغال)، 1998 (ساحل العاج)، 2010 (الجزائر). وفي كل مرة، كانت مصر تحرز اللقب.



وفي ربع النهائي، تفوق منتخب «الخيول» على تونس بهدفين نظيفين، سجلا بفارق أقل من خمس دقائق في الدقائق العشر الأخيرة.

وحذّر مدرب المنتخب البوركيني، البرتغالي باولو دوارتي من إبداء توقعات واضحة بالنسبة إلى المباراة مع مصر.



