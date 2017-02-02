مصر تدين الاعتداء الغاشم على الفرقاطة السعودية في البحر الأحمر

الخارجية أعلنت أنها تتابع باهتمام وقلق بالغ التداعيات

دانت جمهورية مصر العربية بشدة الاعتداء الآثم على الفرقاطة التابعة للقوات البحرية السعودية في مياه البحر الأحمر الذي يمثل استمراراً لسياسة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أنها تتابع باهتمام وقلق بالغ تداعيات حادث غرب ميناء الحُديدة، لما يمثله ذلك الاعتداء من تهديد لجهود إيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى اليمن، وتهديد لأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأعربت في بيانها عن خالص تعازي مصر لحكومة وشعب المملكة ولأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

