مصري فَشِلَ في استخراج البطاقة فأشعل النار بمكتب التموين

أشعل عامل مصري، النيران بمكتب تموين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية (شمال مصر)، صباح اليوم الأربعاء، بعد فشله المتكرر في استخراج البطاقة التموينية لأسرته، دون خسائر بشرية.



وحسب موقع "البداية"؛ تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير البحث الجنائي يفيد بضبط "خ.م.ع" (32 سنة- عامل) مقيم بمركز منيا القمح؛ متهماً بإشعال النيران بمؤسسة حكومية.



وتَبَيّن من تحريات المباحث أن المواطن طلَبَ مراراً استخراج البطاقة التموينية لصرف السلع الاستراتيجية (السكر والزيت والأرز) دون جدوى، وبعد فشله اليوم الأربعاء، سَحَب كمية من البنزين من دراجته البخارية وسكبها على مكتب التموين بمنيا القمح وأشعل النيران فيه.



وأكد مصدر أمني أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، وتم السيطرة عليه، والتحفظ على المواطن المتهم قبل هروبه بالدراجة البخارية، وحُرّر له محضر رقم 3934 جُنح منيا القمح لسنة 2017، وتولت النيابة متابعة التحقيقات.



جدير بالذكر، أن نظام بطاقة التموين يتيح للمواطن المصري الحصول على السلع الغذائية والخبز بأسعار مخفضة؛ طبقاً لعدد أفراد الأسرة.