مصرع وإصابة 6 من عائلة واحدة إثر اصطدام مركبتهم بشاحنة على طريق الساحل

"الهلال الأحمر" يدعو قائدي المركبات للتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جميعهم من عائلة واحدة إثر حادث اصطدام سيارتهم بشاحنة على طريق الساحل بمدخل القحمة.



حيث أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، بأن عمليات المنطقة تلقت أمس الأربعاء بلاغاً عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين من نوع هونداي (النترا) وتريلة على طريق الساحل بمدخل القحمة من جهة الحريضة، ونتج عن الحادث ست حالات كلهم من عائلة واحدة، ثلاث منها وفيات وثلاث إصابات، حالتان منها خطيرة.



وأضاف "الشهري": باشرت الفرق الإسعافية الحادث بفرقتين إسعافيتين وفرقة من وزارة الصحة وفرقة من الدفاع المدني نقلت فرق الهلال الأحمر السعودي حالات الوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي، كما نقلت حالتان خطيرتان عن طريق فرقنا الإسعافية إلى مستشفى القحمة العام، أما فرقة وزارة الصحة فقد نقلت حالة واحدة إلى المستشفى نفسه.



وقدم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفين، داعياً الله للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة من معهم.

