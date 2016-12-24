مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم مركبتَيْن على طريق الساحل بمكة

3 فِرق إسعافية وفِرقة تدخُّل باشرت الحادث وتم نقل حالتَيْن للمستشفى

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب ثلاثة آخرون بإصابات مختلفة صباح اليوم، إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق الساحل أمام محطة (خمسة نجوم) بمكة، فيما تولى مرور العاصمة المقدسة التحقيق في أسباب الحادث.



وباشرت إدارة مرور العاصمة المقدسة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم على طريق الساحل أمام محطة (خمسة نجوم) بين مركبتين، الأولى من نوع جيب شاص، تُقلُّ سعوديَّين، والثانية من نوع "كيا"، تُقلُّ ثلاثة سعوديين. وقد نجم عن الحادث وفاة السائق الأول ومرافقه، وإصابة السائق الثاني ومرافقيه، الذين نُقلوا إلى مستشفى النور.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان: "تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة الساعة الـ11:18 صباح اليوم السبت بلاغًا من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل أمام محطة (خمسة نجوم)، وبه عدد من الإصابات. وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني عطية الذبياني.



وأضاف "بادومان" بأنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ثلاث إصابات، وحالتَي وفاة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات، ونقل حالتين متوسطتين إلى مستشفى النور التخصصي، وحالة عولجت في الموقع، ورفضت النقل.