مصدر دبلوماسي روسي: محادثات أستانة تنطلق 23 يناير

أعلن مصدر دبلوماسي روسي، أن محادثات السلام حول سوريا في أستانة ستُعقد في 23 يناير الجاري، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وكانت الدعوة إلى مفاوضات "أستانة" قد اقترنت بمبدأ تطبيق وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف نظام بشار الأسد؛ عن خرقه منذ لحظة الإعلان عنه.

وشهدت المواقف الدولية والإقليمية من "أستانة" تباينات مختلفة منها، خصوصاً المخاوف من أن تكون نسفاً لجنيف الذي تعني مرجعية بيانه عام 2012 تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة؛ الأمر الذي يعني خروج الأسد؛ كلياً من السلطة، في سوريا، وهو ما لحظته وثيقة الهيئة العليا للمفاوضات التي أصدرتها في سبتمبر 2015؛ حيث نصّت على رحيل الأسد؛ في المرحلة الثانية من خريطة الطريق لحل الأزمة السورية، والمبنية، أصلاً، على القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها بيان جنيف عام 2012.