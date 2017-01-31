مصادر لـ"سبق": في "حساب المواطن".. هذا تفسير "نسبة التملك" ومصير مخصصات "حافز"

مكافآت الطلاب لا تحتسب ضمن الدخل.. والبرنامج ينشر توضيحات متعددة

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مكافآت الطلاب والطالبات لا تدخل في حساب دخل الأُسر، مشيرة في رد على استفسار "سبق" إلى أنه غير مطلوب من المتقدمين تسجيلها ضمن مصادر الدخل.



وأوضحت أن المقصود بالعقارات المطلوب تسجيلها جميع العقارات، سواء الأراضي أو المباني العقارية الأخرى. مبينة أن القصد بنسبة التملك هو نسبة تملك المتقدم في العقار الذي تم تسجيله؛ إذ يتم تسجيل 100 % في حال كان المتقدم يملك الأرض أو العقار بشكل كامل، وتختلف النسبة إذا كانت الأرض أو العقار يملكه أكثر من شخص.



وعن مخصصات "حافز"، وضرورة الإفصاح عنها، أوضحت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنه يتطلب في مرحلة التسجيل الحالية الإفصاح عنها، ولكن ليس بالضرورة أن يتم احتسابها عند احتساب دخل الأُسر؛ كون أمر احتسابها من عدمه تتدارسه اللجنة الوزارية المختصة حاليًا، وستُعلن تفاصيل ذلك في وقت لاحق.



وكان الحساب الرسمي لبرنامج "حساب المواطن" قد نشر مساء اليوم تغريدات وتوضيحات عن البرنامج؛ وذلك تزامنًا مع إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج، وبدء مرحلة التسجيل. وتضمنت التوضيحات عروض إنفوغرافيك، تشرح خطوات التسجيل، ومن يحق لهم التسجيل، والمراحل الرئيسية للبرنامج.



