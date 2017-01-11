مصادر "سبق": شرطة مكة توقف الأب معنف طفلته

أكدت مصادر مطلعة لـ "سبق" أن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت مساء اليوم على الأب المتهم بتعنيف طفلته الرضيعة، لاستكمال الإجراءات النظامية تجاهه، فيما ينتظر صدور بيان توضيحي في وقت لاحق.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق الوصول للطفلة المعنفة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل "‏تم الوصول للطفلة المعنفة واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي".

وكانت "سبق" قد كشفت اليوم عن الوصول لمنزل والد الطفلة في مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات المعنية ونشرت تقارير متعددة عن قضيتها التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولاقت تعاطفا من السعوديين وتفاعلا سريعا من الجهات المعنية.

