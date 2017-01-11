مصادر "سبق": الإعلان عن توفير وتخصيص 270 ألف منتج سكني الأسبوع المقبل

بدء صرف دفعات "العقاري" عن طريق البنوك.. وتخصيص فلل وأراض

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الأسبوع المقبل، عن تخصيص وبدء توزيع أكبر دفعات من منتجات الدعم السكني في تاريخ الوزارة والصندوق العقاري.



وقالت المصادر: "الاستعدادات جارية للإعلان عن توفير وتخصيص حوالي 270 ألف منتج سكني خلال الفترة المقبلة، ما بين فلل وقطع أراض وقروض عقارية".



وعن قروض صندوق التنمية العقارية أوضحت المصادر أنها ستصل إلى 5600 قرض في الشهر الواحد، وستأتي وفقاً للآلية الجديدة التي اتجه لها الصندوق لصرف القروض؛ حيث ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية وفق آلية جديدة وفوائد مخفضة بعد دعمها من الصندوق.



وتوقعت المصادر أن تعلن تفاصيل المنتجات السكنية في مؤتمر صحفي يعقد الأسبوع المقبل.



وكانت "سبق" انفردت خلال الفترة الماضية بالكشف عن توجهات الصندوق الجديدة، وأكدت في آخر تقرير نشرته قبل أيام أن يجري الصندوق مفاوضات مع البنوك المحلية تمهيداً للإعلان عن القروض، وذلك بتخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق؛ وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن، مدعومة من الدولة؛ لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض للغاية لقوائم انتظار الصندوق.



وبيّنت المصادر أن القروض سيتم اعتمادها وفقاً لقدرة المقترض على السداد ؛ حيث لن تكون قيمة جميع القروض 500 ألف ريال، كما كان سابقاً.



وأوضحت المصادر أن الفوائد بشكل عام ستكون مدعومةً من الصندوق لتكون منخفضة للغاية، وتختلف نسبة الدعم حسب الحالة المادية للمقترض، حيث يرتفع الدعم وتقل الفائدة لذوي الدخل المنخفض، وفقاً لفئات سيتم إقرارها من ضمنها فئة ذوي الدخل المنخفض، والذين يتوقع أن يتكفل الصندوق بدفع كامل الفوائد عنها.

