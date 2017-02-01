مسلح يقتحم مستشفى في إسطنبول ويحتجز رهائن

الإعلام التركي يرجح "خلفية جنائية" وراء الحادث

اقتحم مسلح مستشفى في إسطنبول واتخذ أطباء كرهائن، اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردته "سكاي نيوز".



وقالت وسائل إعلام تركية إن الحادثة وقعت في مشفى "جراح باشا" الحكومي على خلفية جنائية على الأرجح.



وشهدت تركيا سلسلة أعمال عنف خلال الأشهر الأخيرة نفذ بعضها مسلحو داعش الارهابي، فيما تبنى حزب العمال الكردستاني عمليات أخرى.