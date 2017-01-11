مستشفى الملك فهد بجدة يحصل على شهادة الاعتماد سباهي

حصدت مستشفى الملك فهد بجدة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، اليوم الأربعاء.
وقدمت "سباهي" التهنئة لمدير مستشفى الملك فهد الدكتور عبدالرحمن بخش وجميع منسوبي المستشفى، متمنية لهم التوفيق في التطبيق المستمر لمعايير الجودة وسلامة المرضى.
تمنت لهم التوفيق في التطبيق المستمر لمعايير الجودة وسلامة المرضى
حصدت مستشفى الملك فهد بجدة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، اليوم الأربعاء.
وقدمت "سباهي" التهنئة لمدير مستشفى الملك فهد الدكتور عبدالرحمن بخش وجميع منسوبي المستشفى، متمنية لهم التوفيق في التطبيق المستمر لمعايير الجودة وسلامة المرضى.