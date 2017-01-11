مستشفى الملك فهد بجدة يحصل على شهادة الاعتماد سباهي

تمنت لهم التوفيق في التطبيق المستمر لمعايير الجودة وسلامة المرضى

حصدت مستشفى الملك فهد بجدة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، اليوم الأربعاء.

 

وقدمت "سباهي" التهنئة لمدير مستشفى الملك فهد ‏الدكتور عبدالرحمن بخش وجميع منسوبي المستشفى، متمنية لهم التوفيق في التطبيق المستمر لمعايير الجودة وسلامة المرضى.

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11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438 08:56 PM

تمنت لهم التوفيق في التطبيق المستمر لمعايير الجودة وسلامة المرضى

مستشفى الملك فهد بجدة يحصل على شهادة الاعتماد سباهي

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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حصدت مستشفى الملك فهد بجدة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، اليوم الأربعاء.

 

وقدمت "سباهي" التهنئة لمدير مستشفى الملك فهد ‏الدكتور عبدالرحمن بخش وجميع منسوبي المستشفى، متمنية لهم التوفيق في التطبيق المستمر لمعايير الجودة وسلامة المرضى.

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