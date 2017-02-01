"مرور جدة" يواصل توعية قائدي الشاحنات بتركيب حواجز

لمنع دخول السيارات الصغيرة تحتها أثناء وقوع الحوادث

أعلن مرور محافظة جدة أن الحملة التوعوية الخاصة بالشاحنات ما زالت مستمرة لتوعية قائدي وملاك الشاحنات لتركيب الحواجز الأمامية والخلفية والجانبية التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي تهدف لمنع دخول السيارات الصغيرة أثناء وقوع الحوادث المرورية تحت هذه الشاحنات.

وقال مدير مرور محافظة جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري: "هناك عدد كبير من نقاط المنع تقع على مداخل ومخارج محافظة جدة وعلى الخطوط السريعة وكافه المواقع التي تتواجد بها الشاحنات".

وأهاب بأصحاب هذه الشاحنات سرعة تركيب الحواجز حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.