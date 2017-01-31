مركز تنمية الأفلاج يفتح التسجيل المجاني في "حساب المواطن"

لمواجهة المواقع المزيفة التي تدّعي تقديم مساعدات للأهالي

أعلن مركز التنمية الاجتماعي في محافظة الأفلاج استقباله المواطنين الراغبين تسجيل بياناتهم للاستفادة من برنامج "حساب المواطن" بدون مقابل.

جاءت هذه الخطوة لمنع وقوع البعض ضحية المواقع المزيفة التي تدّعي مساعدة المواطنين، وكذلك بهدف ضمان سرّية حسابات الأهالي.

وقال مدير مركز التنمية الاجتماعية في الأفلاج "معجب الكبيري" لـ"سبق": "المركز وكل اللجان والجمعيات التابعة له في الأفلاج ومراكزها، سوف تستقبل المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج حساب المواطن مجاناً".

وأضاف: "سيكون استقبال المواطنين على فترتين صباحية ومسائية من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع؛ وذلك للتسهيل على المواطنين، والحفاظ على سرية معلوماتهم من بعض الحسابات الوهمية التي تَدّعي مساعدة المواطنين على التسجيل في حساب المواطن، وتطلب مبلغاً مالياً مقابل تلك الخدمة، والتي حذّرت منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

وأردف: "يجب على المواطنين في مراكز وهجر المحافظة الراغبين في التسجيل ببرنامج حساب المواطن، التوجّه إلى أقرب جمعية أو لجنة والتسجيل".

وتابع: "كل اللجان والجمعيات بالمحافظة ومراكزها، سوف تسقبل المواطنين في أماكن إقامتهم لتخفيف عناء السفر عنهم".