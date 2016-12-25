مركز الملك سلمان للشباب يلهم زاوَّر "كتاب جدة" بـ10 إصدارات

لتأسيس وتجذير ثقافة التميز وترسيخ روح المبادرة

تميزت مشاركة جناح مركز الملك سلمان للشباب في معرض جدة الدولي للكتاب، الذي يختتم أعماله اليوم "الأحد 25 ديسمبر"، بطرح إصدرات مبادرة المؤلف الشاب، حيث حظيت باهتمام شريحة كبيرة من الزوار، خصوصاً من فئة الشباب الراغبين في الاستفادة من الكتابة والتأليف.



وشارك مركز الملك سلمان للشباب في معرض جدة الدولي للكتاب، بعدد إصداراته النوعية، منها 10 إصدارات لمبادرة المؤلف الشاب للدورة الثالثة، وسلسلة إصدارات "شباب ناجحون"، وكتاب "أميرة وطن"، وكتاب "عندما يتحدث الضوء".



وتمثلت المؤلفات العشرة التي شارك المركز بها في معرض جدة الدولي للكتاب، جداول الناجحين للمؤلفة عائشة اليافي، وظف فكرتك ودعك من البطالة للمؤلفة سماح الجريان، عندما تصبح وزيراً كيف تغرد للمؤلف أحمد العياف، قبلة على جبين الموت للمؤلفة لجين الرفاعي، كن عظمياً للمؤلفة مريم الحيسي، برزخ الحب للمؤلفة تهاني الدوسري، أورميلا للمؤلف مجتبى البطاط، أضغاث كلم للمؤلف حسن الشهاب، في ظلال النجاح للمؤلف بشير الحارثي، أزهرت روحي للمؤلفة أزهار فطاني.



كما مكّن المركز خمسة مؤلفين شباب من التوقيع على كتبهم على منصة المعرض، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها مبادرة "المؤلف الشاب" التي تهدف إلى إبراز جيل من الشباب السعودي المبدع في مجال التأليف والكتابة بمجالات متنوعة.



ووزع المركز دليلاً إرشادياً يوضح أهداف مبادرة "المؤلف الشاب"، المتمثلة في إيجاد منصة لجيل الشباب للتأليف، ودعم وتبني الأعمال الإبداعية، وتذليل العقبات أمامهم في هذا المجال، وإبراز جيل من المؤلفين المبدعين، كما يبين الضوابط التي يجب توفرها للمشاركة، والتي تشمل أن يكون المؤلف سعودي الجنسية، وأن يكون العمر بين 18 و35 عاماً، وألا يسبق للمتقدم إصدار أي كتاب، على أن تخضع الأعمال المقدمة لتقييم لجنة استشارية متخصصة، يعقبها 13 خدمة مجانية يقدمها المركز للكتب الفائزة.



وتأتي مشاركة مركز الملك سلمان للشباب في معرض جدة الدولي للكتاب في إطار إستراتيجية المركز لدعم الشباب وتأسيس وتجذير ثقافة التميز وترسيخ روح المبادرة لديهم، إلى جانب المساهمة في بناء جيل مبدع من قادة المستقبل، يسهمون في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار للوطن.

