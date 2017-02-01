مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 20 ألف سلة غذائية في الحديدة

احتوت احتياجات الأسرة واستفاد منها 120 ألف شخص

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخراً 20 ألف سلة غذائية في محافظة الحديدة احتوت على احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية استفاد منها 120 ألف شخص عبر الشركاء المحليين.



ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بتلمس احتياج الأشقاء في اليمن.



ويعد هذا البرنامج امتدادا لأكثر من 112 برنامجا نفذها المركز بكافة محافظات اليمن بمشاركة 80 شريكا أمميا ومحليا.