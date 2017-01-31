مركز إقليمي في جدة لتبادل الملاحة الجوية لـ 14 دولة

يقوم بتجميع وتوزيع نشرات الأرصاد من وإلى الدول

أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، عن فوز اختيار مركز جدة كمركز إقليمي لتبادل نشرات الأرصاد الخاصة بالملاحة الجوية؛ لكون المملكة من الدول الرائدة في مجال الأرصاد الجوية.

ويهدف المركز إلى تجميع وبث نشرات الأرصاد الخاصة بالملاحة الجوية، كما أن المركز يُعتبر حلقة وصل ما بين إقليم الشرق الأوسط وبقية المراكز المشابهة حول العالم.

ويخدم المركز دول الإقليم والمكونة من أربع عشرة دولة، والممتدة من ليبيا غرباً إلى إيران شرقاً، ومن سوريا شمالاً إلى اليمن جنوباً، وذلك على النحو التالي: ليبيا – مصر – السودان – اليمن – عمان – الإمارات العربية المتحدة – قطر – البحرين – الكويت – إيران – العراق - سوريا – الأردن – لبنان.

ويقوم المركز بتجميع وتوزيع نشرات الأرصاد الخاصة بالملاحة الجوية من وإلى دول إقليم الشرق الأوسط، ويشمل ذلك النشرات الخاصة بالملاحة الجوية، والنشرات التحذيرية ذات التأثير على سلامة الطيران، سواءً على مستوى المطارات أو الممرات الجوية.