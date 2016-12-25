مرضى فشل كلوي بـ"قيا الطائف" يطالبون بوحدة غسيل.. و"الصحة": ضمن الأولويات

ناشد عدد من مرضى الفشل الكلوي من أهالي قيا جنوبي الطائف، مسؤولي وزارة الصحة، بسرعة توفير وحدة غسيل بالمركز، للتخفيف من معاناتهم بالسفر لمدينة الطائف.

وقال المواطن سعود بن علي بن سالم (30 عاماً)، لـ"سبق": أنا واثنان من أشقائي نعاني من طول السفر في كل مرة أحتاج فيها للغسيل الكلوي؛ حيث إنني مُقعد وأسكن بمركز قيا الذي يبعد ما يقارب 80 كيلو عن المستشفى الذي نُجري فيه عملية غسيل الكلى؛ مطالباً مسؤولي وزارة الصحة بسرعة توفير وحدة غسيل كلى في مركز قيا.

من جهته قال المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، لـ"سبق": إنه تم إدراج مركز قيا لغسيل الكلى في مشروع خصخصة مراكز الكلى، وأُعطي أحقية إنشاء المركز لإحدى الشركات المزودة للخدمة والمعتمدة من الوزارة.

وأضاف: زار ممثل الشركة موقع المستشفى بمركز قيا، وتم تحديد موقع المركز داخل المستشفى؛ مؤكداً أنه تم الرفع بذلك للجهات المعنية في وزارة الصحة للاعتماد، ومركز قيا له الأولوية في المرحلة الأولى لإنشاء مراكز الكلى الجديدة.