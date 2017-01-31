مراكز التنمية الاجتماعية بالرياض تستعد لاستقبال الراغبين في "حساب المواطن"

ستقدم المساعدة لكبار السن والنساء وغير القادرين على إتمام التعامل الإلكتروني

تتهيأ مراكز ولجان التنمية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لاستقبال المواطنين الراغبين بالتسجيل في برنامج "حساب المواطن" خصوصاً كبار السن والنساء والذين لا تسمح ظروفهم بالتسجيل ويحتاجون للمساعدة في إتمام الإجراءات التي تتطلب الإلمام بالتعاملات الإلكترونية.

تأتي تلك الخطوة في إطار سعي الوزارة الحثيث للتسهيل على المواطنين في إنهاء كافة معاملاتهم واحتياجاتهم، حيث أعلنت عدد من مراكز ولجان التنمية الاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن مبادرتها لمساعدة المواطنين على التسجيل في البرنامج عند بدء التسجيل وذلك عن طريق هذه المراكز واللجان والجمعيات الخيرية التي ستقدم هذه الخدمة للمواطنين بشكل مجاني.

وتتولى هذه المهمة المراكز التنمية الاجتماعية بالرياض والدرعية والدلم والأفلاج ووادي الدواسر وعفيف وجمعية البر الخيرية بالخرج.

وقد حددت بعض اللجان والمراكز مواعيد التسجيل في البرنامج من خمسة إلى عشرة أيام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 / 5 / 1438 هـ على فترتين صباحية ومسائية بحسب أوقات عمل المراكز.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض م. طارق الزهراني: "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار مسؤوليات قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة بما يضم تحت إشرافه من مراكز ولجان وجمعيات خيرية في إثراء العمل الاجتماعي والتنموي ومساعدة الناس وتلمس احتياجاتهم".

وأضاف: "الوزارة تسعى جاهدةً للتيسير على المواطنين وتقديم كل ما من شأنه تحسين ظروفهم الاجتماعية".