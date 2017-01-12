مذكرة تفاهم بين "مؤسسة التحلية" والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

وقّعـت المؤسـسة العامة لتحلية المياه المـالحة، اليوم الخميس، مـذكرة تفـاهم مـع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بمقر المؤسسة بالمركز الرئيسي بالرياض.

مثّل المؤسسة في التوقيع محافظُ المؤسسة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي؛ بينما مثّل الجمعية عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية عبدالله بن عبدالرحمن الرويس، بحضور عدد من قيادات التحلية والجمعية.

من جهته أوضح محافظ المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي المؤسسة إلى تطوير أعمال مراجعتها الداخلية، وتوفير البرامج التدريبية العلمية والمهنية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية.

وبيّن "الحازمي" أن هذه الاتفاقية تهدف إلى التعاون في تقديم الدعم الفني والاستشاري، وعقد برامج تدريبية متخصصة، وتطوير الأدلة والإجراءات، وعقد الندوات وورش العمل؛ لرفع الكفاءة المهنية والعلمية للمراجعين والداخليين بوحدة المراجعة الداخلية بالمؤسسة.

وقال: إن المذكرة تنص على أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تتكفل بمصاريف الأتعاب الاستشارية لكل المشاريع المهنية، التي يتم الاتفاق عليها، ورسوم التدريب لموظفي المراجعة الداخلية في المؤسسة؛ وفقاً للأنظمة المرعية في ذلك. كذلك تتكفل المؤسسة بتجهيز القاعات التدريبية والمستلزمات التعليمية، إذا كان التدريب في مقر المؤسسة وقاعات الندوات وورش العمل، ومستلزمات أجهزة العرض المرئي والصوتيات، أيضاً تقوم المؤسسة بمراجعة مواد البرامج التدريبية، والتأكد من ملاءمتها وكفاءة مقدميها.