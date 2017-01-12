​مدير شرطة جدة يقلد "الذبياني" رتبة "نقيب"

قلد مدير شرطة محافظة جدة، العميد عبدالوهاب بن أحمد العسيري، النقيب "عبدالمجيد دخيل الله الذبياني" أحد ضباط التحقيق بمركز شرطة المنتزهات، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وتمني العميد "العسيري" للنقيب "الذبياني" المزيد من التوفيق والسداد في مجال عمله.

من جهته، عبر النقيب عبدالمجيد عن فرحته بالثقة الغالية والمضي قدمًا في خدمة الدين ثم المليك والوطن.