"مدني مكة" يدشن فرقة الإطفاء الخاصة بمشروع جبل عمر

تدريبات مكثفة لتحقيق أفضل معدلات الوقاية من المخاطر

دشن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العقيد علي بن خضران المنتشري، بحضور المدير العام التنفيذي لشركة جبل عمر، ياسر الشريف، وعدد من ضباط الإدارة، صباح اليوم، فرقة الإطفاء الخاصة بمشروع جبل عمر.

وتضم فِرَق الإطفاء مجموعة من الآليات التي يقوم على تشغيلها مجموعة من المؤهلين في مجال الإطفاء؛ تنفيذاً للائحة فِرَق الإطفاء الخاصة والصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني؛ حيث يتلقون تدريبات بشكل مكثف وممنهج؛ بما يسهم في تحقيق أفضل معدلات الوقاية من المخاطر؛ من خلال التدخل الأولي في أي حوادث فور وقوعها بالطرق المثالية؛ حرصاً على سلامة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.

وتَفَقّد "المنتشري" -يرافقه مجموعة من الضباط- فرقة الإطفاء الخاصة، واطلع على ما تحتويه من قوى بشرية وآلية، ومركز للتدريب، ومركز لياقي؛ مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

جدير بالذكر أن تدشين الوحدات الخاصة بالإطفاء بمشروع جبل عمر، يليه تدشين العديد من الوحدات في المنشآت الخاصة.