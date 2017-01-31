"مدني جدة" يخالف ويغرم 54 موقعاً بمستودعات الخمرة ويحرر 157 إشعار مراجعة

في إطار حملته للتأكد من اشتراطات السلامة والتي تستمر 3 أيام

رصدت اليوم 35 دورية سلامة من الدفاع المدني بجدة مكونة من ضباط وأفراد 54 موقعاً عليها ملاحظات في اشتراطات السلامة، وتم إعداد محاضر ضبط مخالفة بحقها لتغريمها حسب نظام ولوائح الدفاع المدني التنفيذية، فيما تم تحرير 157 إشعار مراجعة لبعض المواقع لتصحيح وضعها.



وذكر مدير الدفاع المدني بجدة العقيد طلال بديوي أن هذه الحملة ضمن الخطة التنفيذية الميدانية للمسح الوقائي على مدار العام لمختلف الأنشطة والأحياء بدعم من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ومن المؤمل رفع وتيرة التجاوب مع تعليمات الدفاع المدني للحد من مسببات حوادث الحريق وآثارها المؤسفة.



وأضاف: نفذت الإدارة حملة للكشف على مخططات المستودعات بمنطقة الخمرة والتي انطلقت اليوم الثلاثاء بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد طلال بديوي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام للتأكد من اكتمال متطلبات السلامة في المستودعات ورصد أي ملاحظات تخل بالسلامة العامة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

