مدني تبوك يحذِّر من كتلة هوائية باردة.. ويوصي بوسائل السلامة في التدفئة

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر.. ونصح بفحص سخانات المياه بشكل دوري

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك - بناء على تحذير هيئة الأرصاد وحماية البيئة - من تأثُّر المنطقة بكتلة هوائية شديدة البرودة، ابتداء من اليوم الأربعاء إلى يوم السبت القادم؛ إذ تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي (ما بين -3 إلى -8) درجات مئوية، تُصحب برياح نشطة السرعة، تصل إلى (60 كم/ ساعة)، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من (1) كم.



‏‎وقال نائب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الملازم أول حسام علي المسعودي: "ندعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التهاون في استخدام وسائل التدفئة في ظل هذه الأجواء الباردة، سواء عن طريق الحطب أو الفحم؛ إذ يجب إشعاله خارج الغرف، وإدخاله بعد تحوُّله إلى الجمر، وترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق. ويجب كذلك عدم إشعال النار داخل المخيمات بغرض التدفئة أو الطبخ، وتخصيص مكان آمن لذلك. وننصح بفحص سخانات المياه بشكل دوري، والتأكد من تشغيل منظِّم الحرارة بالدرجة المتوسطة".



‎وأضاف: "من الضروري عدم ترك المدفئة في وضع التشغيل في حالة النوم حفاظًا على سلامة الأرواح. ويجب على الجميع اتخاذ الحيطة والحذر، ومتابعة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم خوفًا من أن يعبثوا بوسائل التدفئة".



وتابع: "كما ندعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج للمناطق الجبلية التي يحتمل تساقط الثلوج بها لغرض التنزه، والابتعاد عن تجمعات المياه أثناء ذوبان الثلوج. متمنين السلامة للجميع".

