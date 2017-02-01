"مدني العاصمة المقدسة" يخمد حريقًا اندلع بمنزل من جراء انفجار سحابة غاز

​أُصيب حارس آسيوي بحروق ونُقل للمستشفى وحالته مستقرة

أخمدت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم حريقًا من جراء انفجار لسحابة غاز بداخل غرفة حارس تقع في فناء منزل، ونجم عن الحادث إصابة حارس من الجنسية الآسيوية بحروق وجرى نقله للمستشفى وحالته مستقرة.



وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة العشرين والدقيقة السابعة والثلاثين من يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر جمادى الأولى، تلقينا بلاغًا مفاده وقوع حادث حريق في منزل بحي العوالي خلف مصلى العيد.



وأضاف الرائد الشريف أن الحادث عبارة عن حدوث انفجار لسحابة غاز بداخل غرفة حارس تقع في فناء فيلا مكونة من دورين، ونجم عنه إصابة حارس المبنى من إحدى الجنسيات الآسيوية بحروق، وجرى نقله للمستشفى وحالته مستقرة، كما نجم منه تضرر لإحدى السيارات المتوقفة جوار الغرفة نتيجة تضرر جدران الغرفة، مضيفًا أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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