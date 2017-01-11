"مدني الرياض" يخمد حريقاً في معرض تجاري يضم صالات سيارات

الحمادي: لم ينتج عنه أيُّ وفيات أو إصابات وما زالت التحقيقات قائمة

‏أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، حريقاً اندلع في عقار تجاري يضم عدداً من المعارض وصالات عرض سيارات في العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي: تلقى مركز التحكم والتوجيه الساعة 11:34 من مساء أمس الثلاثاء، بلاغاً يُفيد باندلاع حريق بمعرض تجاري بحي العوالي مخرج ٢٧.

وأضاف: على الفور انطلقت فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح أن ‏الحريق في عقار تجاري يضم عدداً من المعارض التجارية وصالات عرض للسيارات، وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق ومكافحته ومنع انتقاله إلى المعارض المجاورة؛ ليتم إخماد الحريق الذي اقتصر على محلين متجاورين، وتضرر عدد آخر من المحال باسوداد كربوني من جرّاء الحريق.

وتابع: لم ينتج عن الحادث، ولله الحمد، أي وفيات أو إصابات وما زالت إجراءات التحقيق قائمة.