"مدني الرياض" يحذِّر من كتلة باردة.. ويوضح: اتبعوا إرشادات التدفئة الآمنة

دعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر باتباع التعليمات والإرشادات

حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض من الكتلة الهوائية الباردة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.



وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي: "إشارة إلى تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تعرض المملكة إلى كتلة هوائية باردة تشمل عددًا من المناطق منها منطقة الرياض، فإن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض تدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر باتباع التعليمات والإرشادات والمتمثلة في استخدام وسائل التدفئة الآمنة، وعدم إشعال الحطب والفحم في أماكن مغلقة، وعدم التحميل الزائد على الموصلات الكهربائية ومراعاة الجهد المناسب لها وللمدفأة الكهربائية".



وحذّر الحمادي من ترك المدفأة في وضع التشغيل أثناء النوم ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، خوفًا من العبث بها، وفي حالة استخدام المدافئ التي تعمل على الوقود يجب عدم وضعها في الممرات الضيقة أو بالقرب من الأثاث وضرورة توفير التهوية اللازمة للمنزل بين الحين والآخر لتلافي خطر الاختناق، وعدم تعبئتها مطلقًا أثناء عملها.



ودعت المديرية الراغبين في الرحلات البرية أو التخييم الأخذ في الاعتبار انخفاض درجات الحرارة، محذرةً من إشعال النار داخل المخيمات بغرض التدفئة أو الطبخ إلا بعد تخصيص أماكن آمنة لها والأفضل إشعال النار بعيدًا عن الخيام، ومراعاة اتجاه الرياح، وعدم نقل موقد الحطب إلى الخيمة إلا بعد أن يتحوَّل إلى جمر، متمنيًا للجميع السلامة، وأن تكون الوقاية مبدأً لهم لتجنب المخاطر.