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حذَّر من موجة باردة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الجوف من الأربعاء إلى السبت

مدني الجوف: درجات الحرارة قد تصل إلى ما بين "3 و8" تحت الصفر

مساعد الشراري

حذَّر الدفاع المدني بالجوف من موجة برد قادمة، بدءًا من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت المقبل، قد تصل الصغرى فيها بين ثلاث درجات تحت الصفر إلى ثماني درجات تحت الصفر.



وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه ورد تنبيه من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة عن موجة باردة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الجوف، تبدأ من الساعة الـ9 صباح هذا اليوم الأربعاء إلى الساعة الـ9 يوم السبت المقبل.



وأضاف الرويلي: تتمثل هذه التنبيهات بتأثر المنطقة بكتلة هوائية شديدة البرودة؛ إذ تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي "ما بين -3 إلى -8" درجات مئوية، تصحب برياح نشطة، بسرعة تصل إلى 60 كم/ ساعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على الأطراف الشمالية من المنطقة.



وعليه فالدفاع المدني يدعو الإخوة المواطنين والمقيمين، وخصوصًا المتنزهين في المخيمات البرية، للاستعداد والحذر في مثل هذه الأجواء المتقلبة، وعند التعامل مع أجهزة التدفئة المختلفة التي تعتمد على الكهرباء أو الفحم والحطب والكيروسين لا بد من توافر التهوية المناسبة عند استخدامها، والحرص على عدم اقتراب الأطفال منها.. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.



ولمعرفة تفاصيل أكثر عن تلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

