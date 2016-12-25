"مدني الباحة" في 4 نقاط: "هكذا التعامل مع المدفأة الكهربائية"

فصلها وفيها الإبعاد عن المواد المشتعلة وعدم تجفيف الملابس عليها

شددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، عند استخدام المدفأة الكهربائية، بالأخذ ببعض إجراءات السلامة، والتي حددتها في أربع نقاط.

وأوضح الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، أن النقاط الأربعة هي: "أن تكون بعيدة عن المواد سهلة الاشتعال، وعدم تجفيف الملابس المبللة عليها، وعدم وضعها بالقرب من المفروشات أو المناضد الخشبية أو الستائر، وعدم وضعها في الممرات وخاصة في الليل حتى لا يصطدم بها أحد؛ مما يؤدي إلى انقلابها وحدوث حريق".

وأضاف "الغامدي": "تنصح مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع بعدم ترك الأطفال لوحدهم عند الدفاية، وعدم تشغيلها أثناء النوم وتركها أو استعمالها كأداة للاشتعال".

وأردف: "لا بد من الأخذ بوسائل التدفئة الحديثة مثل الدفايات التي تعمل بالزيت أو الكهرباء، والتي تحمل تعليمات السلامة المطلوبة؛ وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات"؛ متمنين السلامة للجميع.