مدارس جدة تنجح في "انضباط الحضور" اليوم الخميس

بعد جملة توعوية استهدفت الحد من ظاهرة الغياب

حققت مدارس جدة، اليوم الخميس، نسبة عالية من الانتظام والحضور لطلابها وطالباتها في كل المراحل الدراسية؛ معززة بذلك مبدأ الانضباط حتى آخر يوم.

وشهدت المدارس حضوراً متميزاً من جانب الطلاب والطالبات الذين انتظموا في مدارسهم، وشرعوا مع معلميهم في الحصص الدراسية والمراجعة والانخراط في الأنشطة اللاصفية التي أقامتها إدارات المدارس بالاستعداد الجيد لبدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي يوم الأحد القادم.

وكانت مدارس "تعليم جدة" قد نفّذت حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التواصل المباشر مع أولياء أمور الطلاب والطالبات؛ للحد من ظاهرة الغياب وحث أبنائهم وبناتهم على الحضور والانتظام، بالإضافة إلى الاستفادة من مخرجات اليوم الدراسي وعدم تفويت الفرصة عليهم أو تعريضهم للحسم من درجات المواظبة.