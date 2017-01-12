محافظ شقراء يلتقي مدير مكتب تعليم المحافظة والقيادة التعليمية

استقبل محافظ شقراء محمد بن سعود الهلال في مكتبه، مدير تعليم المحافظة خالد بن محمد الشبانة، بعد مباشرته عمله مديراً لإدارة التعليم.

والتقى المحافظ بالقيادات التعليمية بالإدارة، وحضر اللقاء مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن ناصر الفرحان، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية إبراهيم بن عبدالرحمن الهدلق، وعدد من منسوبي الإدارة.

كما حضر اللقاء وكيل محافظة شقراء عبدالله بن مترك العجالين، ومدير مكتب محافظ شقراء ناصر بن هاجد السيحاني.