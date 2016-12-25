محافظ الليث: الميزانية حملت بشائر الخير والبركة للجميع

رفع محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين وولي ولي عهده - حفظهم الله- بمناسبة صدور ميزانية الخير للعام المالي 1438- 1439هـ.

وقال "القباع": "إن هذه الميزانية حملت بشائر الخير والبركة للجميع بما تَضَمّنته من أرقام ستُسهم -بإذن الله- في استمرار التنمية المتوازنة والشاملة، ولا شك أن الميزانية التي خُصصت لمشاريع حيوية تنموية لعل أهمها: (التعليم، والصحة، والطرق، والشؤون الاجتماعية، وغيرها)؛ دليل على حرص ولاة الأمر على توفير كل الاحتياجات لأبناء هذا البلد"؛ فميزانية الخير تترجم مساعي القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030؛ مؤكداً أنها ستكون داعماً رئيسياً للمشاريع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأكد أن المواطن السعودي أينما كان موقعه على خارطة بلادنا فهو يحظى بالرعاية والاهتمام من قائد مسيرة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مبيناً أن ما حملته ميزانية الخير والعطاء لهذا العام من مشاريع تنموية، أكبر شاهد على اهتمام القيادة الرشيدة حيال توفير أفضل الخدمات والمرافق للمواطنين، وتحقيق مستوى تطلعاتهم ورغباتهم لتتواصل المسيرة المباركة لهذا البلد المعطاء.

ولفت "القباع" إلى أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومُضِيّه قُدُماً في قيادة حراك التنمية من خلال إقرار واعتماد المشاريع النوعية، يُعَد استمراراً لما يصبو إليه من تحقيق رفاهية المواطن والتي لم تزل أولوية نراها متجسدة في توجيهاته -حفظه الله- لكل المسؤولين في كل مناسبة؛ سائلاً الله أن يُديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورَغَد العيش الذي ننعم به جميعاً، ويحفظ ولاة أمرنا ويمتعهم بالصحة والعافية.