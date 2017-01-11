محافظ الطائف يشيد بالحركة الثقافية في المملكة

خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي

أشاد محافظ الطائف المكلف، سعد الميموني، بالحركة الأدبية والثقافية التي يزخر بها المشهد الثقافي في المملكة وما تقوم به المؤسسات الثقافية كالأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون وغيرها .

واستقبل "الميموني"، مكتبه بمقر محافظة الطائف، رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بالطائف ، عطا الله بن مسفر الجعيد ، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة النادي ومنسوبيه الذين قدموا التهنئة بثقة القيادة بتكليفه محافظًا للطائف .

وأكد "الميموني" أهمية محافظة الطائف ثقافيًا وتاريخيًا واجتماعيًا وعسكريًا وسياحيًا وشدد على ضرورة إبراز الجانب المشرق لهذه المحافظة من قبل أبنائها ومثقفيها وأدبائها وفنانيها وإعلامييها.

وذكر المحافظ أنه يتابع أنشطة النادي وحركته الثقافية ونشاطه المنبري، مشيدًا بالأمسية الشعرية التي أقيمت مؤخرا للشاعر الشاب حيدر العبدالله بالنادي.

وهنّأ رئيس مجلس إدارة النادي عطا الله الجعيد على النجاحات التي يحققها النادي منذ توليه رئاسة مجلس إدارته، مشدداً على أهمية تسخير إمكانات كافة المؤسسات في المحافظة لخدمة الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبنائه.

من جانبه أكد "الجعيد" حرص النادي على تطوير العمل الثقافي والأدبي وإشراك أكبر شريحة مجتمعية في أنشطة النادي وفعالياته المختلفة وخصوصًا فئة الشباب من الجنسين للاستفادة من إمكانات النادي عبر إقامة الدورات والورش التدريبية لتطوير مواهبهم المختلفة وتعزيز قدراتهم وإبداعاتهم.

وقال "الجعيد": "النادي عقد شراكات عدة مع القطاعات الحكومية والخاصة للوصول بخدمات النادي لأكبر شريحة ممكنة في المحافظة مُرحبًا في الوقت ذاته بأي قطاع حكومي أو خاص لديه مشروع يخدم المحافظة والوطن وأبنائه سواءاً كان ثقافيًا أو أدبيًا أو فنيًا أو اجتماعيًا أو إعلاميًا لإقامة مشروعه في مقر النادي".

وأضاف: "أبواب النادي مشرعة وقاعاته جاهزة لاستقبال وإقامة هذه الفعاليات".

وفي نهاية اللقاء، قدم "الجعيد" مجموعة من إصدارات النادي لعدد من مثقفي ومثقفات الطائف لمحافظ الطائف سعد الميموني، والتقطت بعد ذلك صورة تذكارية للجميع .