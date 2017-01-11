مجهولون يُطلقون النار على رجل أمن بالدمام

كان بزيه المدني ولم يتعرَّض أو المارة لأذى

أفاد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي؛ بأن رجل أمن تعرَّض لإطلاق نار من قِبل مجهولين، مساء أمس الثلاثاء، في أثناء توقفه بمركبته الخاصّة وهو يرتدي ملابسه المدنية ولم يتعرَّض لأذى.

وفي التفاصيل، قال العقيد الرقيطي: إنه عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء باشرت شرطة الدمام بلاغاً عن تعرُّض رجل أمن لإطلاق نار من مجهولين في أثناء توقفه بمركبته الخاصّة وهو يرتدي ملابسه المدنية بحي الفيحاء بمدينة الدمام؛ ما نتجت عنه تلفيات بالمركبة وعدم تعرُّضه أو أيّ من المارة لأذى، ولله الحمد.

وأضاف: تمّ استكمال إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة والشروع في التحقيق فيها لتحديد دوافعها والمتورّطين فيها.