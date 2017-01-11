متوسطة في رماح تسمي لجانها باسم معلم وزوجته فقدهما التعليم في حادث

​قائدة المدرسة: كانا مثالاً يحتذى في الإخلاص والمثابرة في العمل دون كلل أو ملل

تقديراً لدورهما التربوي والتعليمي، بادرت المتوسطة الثانية للبنات بمحافظة رماح، بإطلاق اسميْ: "فراج الغنام" قائد مدرسة رماح الابتدائية، وزوجته "جوزاء أبو دريب" المشرفة التربوية بالمحافظة، على لجان الاختبارات في المدرسة، وكانت وافتهما المنية في حادث شنيع راحا ضحيته الأسبوع الماضي، ودخل طفلاهما المستشفى حيث يرقدان في حالة حرجة.

وذكرت لـ "سبق" قائدة المدرسة صيتة السبيعي أن "هذه المبادرة التي قامت بها المدرسة هي تقدير وعرفان لقامتين تربويتين فقدهما المجال التعليمي، ليس في محافظة رماح فقط، بل في منطقة الرياض، حيث كانا مثالاً يحتذى به في الإخلاص والمثابرة في العمل دون كلل أو ملل".

وأضافت أنهما "كانا نعم المربيين لأبنائهما الطلاب، والموجهين لزملائهما قائدي وقائدات المدارس بالمحافظة".

