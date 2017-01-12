متعب بن عبدالله يسلط الضوء على مستجدات كؤوس الملوك

من خلال مؤتمر صحفي بنادي الفروسية

يعقد الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية مؤتمراً صحفياً عند الساعة الثالثة عصر يوم غد الجمعة، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، لتسليط الضوء على كرنفال كؤوس الملوك في نسخته الثانية.

وسيتطرق الأمير متعب بن عبدالله إلى آلية توزيع كؤوس هذا الكرنفال على أشواط يومي الجمعة والسبت القادمين، كما سيكشف الأمير متعب بن عبدالله كذلك عن الفعاليات المصاحبة لهذا الكرنفال.