مؤسسة النقد: رفع إيقاف "أسيج" من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة

أعلنت مؤسسة النقد رفع إيقاف شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة.



وتفصيلا قالت المؤسسة :إلحاقاً لإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 28 / 2 / 1438هـ الموافق 28 / 11 / 2016م المتضمن منع المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) من قبول مكتتبي تأمين المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة اعتباراً من تاريخ 29 / 2 / 1438هـ الموافق 29 / 11 / 2016م، تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت السماح لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وبالتالي السماح لها بإصدار وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم الخميس 5 / 5 / 1438ه الموافق 2 / 2 / 2017م وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف وطوَّرت نظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات وشكاوى العملاء.