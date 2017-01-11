مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية تعلن دعم اللاعبين القدامى

خلال استقبال تركي بن عبدالله للنجم ماجد

استقبل الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية مساء أمس الأول في مكتبه رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد بن أحمد عبدالله.

وتخلل اللقاء عرض من رئيس الجمعية لرؤية الجمعية وأهدافها والبرامج التي تقدمها للاعبي كرة القدم المحتاجين إضافة إلى استعراض لأهم ملامح خطة عمل الجمعية.

وأبدى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله الأمير تركي بن عبدالله دعمه واستعداده لمساندة الجمعية على أداء رسالتها وتحقيق أهدافها لخدمة الرياضيين الحاليين والسابقين، مشيداً بالرؤية الخاصة بالجمعية وأهدافها.

من جهته، شكر ماجد عبدالله الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز على الاستقبال والحفاوة، مشدداً أن الأمير تركي بن عبدالله يعتبر رائداً من رواد الأعمال الخيرية ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي. وأضاف: "سعيد بهذا اللقاء الذي جمعني بالأمير تركي بن عبدالله، ومتفائل جداً لما رأيته من اهتمام وعنايته الكريمة ".