للاطلاع على حضارة المملكة .. وفد بوسني - صربي مشترك يزور المتحف الوطني

أكّدوا أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات لا سيما في السياحة

قام الوفد البوسني - الصربي المشترك الذي يزور المملكة بناءً على دعوة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ‏الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بزيارة المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع، بهدف الاطلاع على حضارة المملكة وتاريخها اللذين تجسّدهما محتويات المتحف التراثية والثقافية وما يزخر به من كنوز أثرية وسلسلة من المخطوطات التي تجسّد عمق المملكة الحضاري عبر الحقب المختلفة.

وقام الوفد ، فور وصوله، بجولة في المتحف الوطني وقف خلالها على قاعات المتحف الثماني التي تحكي تاريخ هذه الأمة وحضارتها، والتي تشمل: قاعة الإنسان والكون، وقاعة الممالك العربية، وقاعة العصر الجاهلي، وقاعة البعثة النبوية، وقاعة الإسلام والجزيرة العربية، وقاعة الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية، وقاعة توحيد المملكة.

وعبّر أعضاء الوفد عن ارتياحهم لهذه الزيارة، التي أتاحت لهم فرصة الاطلاع على تاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها، مؤكدين أن هذه الزيارة تأتي في إطار تمتين العلاقة بين دولتيهما والمملكة العربية السعودية، وتعزيز سبل التعاون في المجالات المختلفة، ولا سيما في السياحة والاستثمار والمجالات ذات العلاقة.