لجنة مشكَّلة من إمارة مكة توجِّه بفتح جسر النورية للمركبات

تتابع الملاحظات على سير المركبات واستيفاء اشتراطات السلامة المرورية

وجّهت لجنة مشكَّلة بإمارة منطقة مكة المكرمة بفتح جسر النورية، ومتابعة سير المركبات، ومعالجة الملاحظات، واستيفاء اشتراطات السلامة المعتمدة.



جاء ذلك بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بتكوين لجنه مكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة ومرور العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة وفرع إدارة النقل بالعاصمة المقدسة؛ لمعالجة بعض الملاحظات على جسر النورية؛ لفتحه للحركة المرورية. وقد تم افتتاح حركة سير المركبات على الجسر بعد معالجة الملاحظات، واستيفاء جميع اشتراطات السلامة المعتمدة، وذلك صباح أمس الأول.