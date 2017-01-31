لبنان.. الحملة السعودية تُواصل توزيع كسوة الشتاء على اللاجئين

بطانيات وجاكيتات وكنزات وقبعات وتحوي أطقم أواني منزلية

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، عبر محطتها "60"، توزيع كسوة الشتاء على السوريين في لبنان.

وقامت الحملة -من خلال مكتبها في لبنان- بتوزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين هناك؛ وذلك بعد تنفيذ محطتين: الأولى في طرابلس، والثانية في بعلبك.

وشَمِلت المساعدات: الكسوةَ الشتوية التي تحتوي على البطانيات والجاكيتات والكنزات والقبعات الشتوية، إلى جانب أطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية؛ مستهدفة بذلك 1033 أسرة بواقع 6198 مستفيداً من الأشقاء السوريين.

وأكد مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال، أن الحملة مستمرة في تأمين احتياجات اللاجئين السوريين في مناطق لبنان.

وأوضح مكتب الحملة في لبنان أنه يعمل على تلبية حاجة الأشقاء السوريين من اللاجئين في مناطق واسعة بلبنان.

من جانبه، ذكر المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين من خلال تنفيذ مشاريعها المستمرة والمتنوعة.