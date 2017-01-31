لأول مرة.. "نزاهة" تتيح لزوار الجنادرية تقييم مستوى الشفافية في الأجهزة الحكومية

​خلال مشاركتها في مهرجان الجنادرية الـ "31" الذي ترعاه "سبق" حصريًّا

يتيح جناح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" لأول مرة لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، الذي ترعاه "سبق" إلكترونيًّا للعام الثالث على التوالي؛ إمكانية تقييم مستوى النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكومية الخدمية في المملكة، ومدى الرضا عن الخدمات المُقـدمة نحو المستفيدين من خلال خدمة "قيِّم" عبر تطبيق نزاهة على الأجهزة الذكية، المتوافرة داخل الجناح.

يأتي ذلك ضمن مشاركة الهيئة في فعاليات "الجنادرية 31" الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود" -حفظه الله- خلال الفترة 5- 20 جمادى الأولى 1438هـ، برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان.

وبهذه المناسبة، عبَّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، "الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن"، عن سعادته بمشاركة الهيئة في هذا المهرجان، معتبرًا أنها فرصة للتواصل مع الأجهزة الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين والمقيمين بوصفهم شركاءَ الهيئة في حماية النزاهة، وإشاعة مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد.

وأضاف: يشتمل الجناح على عددٍ من اللوحات التوعوية والتعريفية بخدمات الهيئة، ومنها آلية تقديم البلاغات، وتطبيقها على الأجهزة الذكية.

ورفع رئيس الهيئة في ختام تصريحه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- لدعمه المتواصل ومساندته للهيئة، مثمنًا للقائمين على المهرجان جهودهم المقدرة وفي مقدمتهم "الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود" وزير الحرس الوطني.

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة 31 للسنة الثالثة على التوالي.​

