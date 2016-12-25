كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تفتح باب القبول لأبناء الشهداء

في إطار مسؤولية مؤسسة التدريب التقني الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة فتح باب القبول لأبناء شهداء الواجب بجميع البرامج التدريبية التي تقدمها الكلية ابتداء من الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1437 / 1438هـ، وإعفاءهم من شروط القبول المتضمن المعدل ونسبة الشهادة وشروط العمر والمقابلات الشخصية.

ويأتي هذا التوجُّه من الكلية في إطار قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه، وتقديرًا وتثمينًا لما بذله شهداء الواجب ـ رحمهم الله ـ في الدفاع عن هذا الوطن، وتأكيدًا للدور الكبير الذي بذلوه في الذود عن حدوده ومقدساته.

ووجّه عميد الكلية، المهندس فهد بن عبود العامودي، جميع الإدارات المختصة بالاستعداد لاستقبال أبناء شهداء الواجب، وفتح باب القبول لهم دون شروط، وإتاحة جميع الخدمات التي يحتاجون إليها خلال فترة تدريبهم بالكلية، داعيًا الراغبين من أبناء شهداء الواجب في التسجيل إلى الدخول على موقع المؤسسة www.tvtc.gov.sa بدءًا من يوم الأحد 26/ 3/ 1438.