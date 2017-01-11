"كليات الفارابي" تقرر علاج أسر الشهداء مجانًا

​إيمانًا بدورها الاجتماعي والديني والوطني

حرصت كلية الفارابي وجميع منسوبيها على المشاركة في أداء الواجب الوطني والوفاء مع أبطال الحد الجنوبي؛ حيث قررت الكلية تقديم خدمة طبية مجانية لعلاج أسر شهداء الواجب داخل إطار المسؤولية الاجتماعية وأدائها بدورها كواجب ديني واجتماعي ووطني.
 
وخصص مستشفى الفارابي الجامعي لطب الأسنان، الكائن بطريق الملك عبدالله شرق حي الخليج؛ مكتبًا متخصصًا لاستقبال أسر الشهداء بشكل يومي.

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11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438 08:47 PM

​إيمانًا بدورها الاجتماعي والديني والوطني

"كليات الفارابي" تقرر علاج أسر الشهداء مجانًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حرصت كلية الفارابي وجميع منسوبيها على المشاركة في أداء الواجب الوطني والوفاء مع أبطال الحد الجنوبي؛ حيث قررت الكلية تقديم خدمة طبية مجانية لعلاج أسر شهداء الواجب داخل إطار المسؤولية الاجتماعية وأدائها بدورها كواجب ديني واجتماعي ووطني.
 
وخصص مستشفى الفارابي الجامعي لطب الأسنان، الكائن بطريق الملك عبدالله شرق حي الخليج؛ مكتبًا متخصصًا لاستقبال أسر الشهداء بشكل يومي.

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