كتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر على أجواء المملكة من الغد

الأرصاد دعت للحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" عن ابتداء كتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر على أجواء المملكة، تبدأ غداً الأربعاء 4 وحتى الأحد 8 جمادى الأولى 1438هـ.



وأشارت الهيئة إلى أن مناطق واسعة من المملكة ستتأثر بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة غير اعتيادية ، ستعمل على خفض درجات الحرارة بشكلٍ كبير ولافت في مساحات واسعة من المملكة حيث ستقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي، وتكون أقل من ذلك في مناطق مختلفة.



وأفادت توقعات الهيئة بأن تؤثر الأتربة المثارة والغبار والتى قد تتحول إلى عاصفة ترابية على المناطق الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية، ويصل تأثيرها إلى جنوب المملكة، كما تتأثر منطقتا المدينة المنورة ومكة المكرمة يومي الجمعة والسبت برياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كيلومتر، وتنخفض معها الحرارة الصغرى انخفاضا ملموسا.



كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على المناطق الشرقية وعلى الأطراف الشمالية من المملكة تشمل طريف وعرعر ورفحاء، كما يتكون الصقيع على مناطق شمال المملكة.



ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجميع لتوخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس.