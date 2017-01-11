كأس فيصل: تعادل الأهلي والشباب .. القادسية يصعد للوصافة

أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد. وجاءت نتائجها كالتالي:

القادسية - الخليج "4 - 2"

التعاون - الفتح "0 - 1"

الأهلي - الشباب "0 - 0".

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - الهلال "22 نقطة"

2 - القادسية "20 نقطة"

3 - الشباب "19 نقطة"

4 - الفتح "19 نقطة"

5 - الأهلي "18 نقطة"

6 - النصر "18 نقطة"

7 - الجيل "17 نقطة"

8 - أحد "13 نقطة"

9 - الاتحاد "13 نقطة"

10 - الخليج "11 نقطة"

11 - الفيصلي "10 نقاط"

12 - التعاون "7 نقاط"

13 - الوحدة "7 نقاط"

14 - هجر "نقطتان".