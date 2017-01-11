كأس فيصل: تعادل الأهلي والشباب .. القادسية يصعد للوصافة

أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد. وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - الخليج "4 - 2"
التعاون - الفتح "0 - 1"
الأهلي - الشباب "0 - 0".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال "22 نقطة"
2 - القادسية "20 نقطة"
3 - الشباب "19 نقطة"
4 - الفتح "19 نقطة"
5 - الأهلي "18 نقطة"
6 - النصر "18 نقطة"
7 - الجيل "17 نقطة"
8 - أحد "13 نقطة"
9 - الاتحاد "13 نقطة"
10 - الخليج "11 نقطة"
11 - الفيصلي "10 نقاط"
12 - التعاون "7 نقاط"
13 - الوحدة "7 نقاط"
14 - هجر "نقطتان".
أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد. وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - الخليج "4 - 2"
التعاون - الفتح "0 - 1"
الأهلي - الشباب "0 - 0".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال "22 نقطة"
2 - القادسية "20 نقطة"
3 - الشباب "19 نقطة"
4 - الفتح "19 نقطة"
5 - الأهلي "18 نقطة"
6 - النصر "18 نقطة"
7 - الجيل "17 نقطة"
8 - أحد "13 نقطة"
9 - الاتحاد "13 نقطة"
10 - الخليج "11 نقطة"
11 - الفيصلي "10 نقاط"
12 - التعاون "7 نقاط"
13 - الوحدة "7 نقاط"
14 - هجر "نقطتان".