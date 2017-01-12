قوة الطوارئ الخاصة بالشمالية تعلن فتح باب القبول على رتبة "جندي"

بشرط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

أعلنت قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الحدود الشمالية، فتح باب القبول والتسجيل على رتبة "جندي"، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 19/ 4/ 1438هـ.

واشترطت "القوة" في المتقدم، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

وسيكون استقبال الطلبات في مقر قوات الطوارئ الخاصة بالحدود الشمالية، حسب النسبة العامة للشهادة، وذلك يوم الثلاثاء 19/ 4/ 1438هـ للحاصلين على نسبة 90%‏ فأعلى، ويوم الأربعاء 20/ 4/ 1438هـ للحاصلين على نسبة 80% فأعلى، ويوم الخميس 21/ 4/ 1438هـ للحاصلين على معدل أقل من 80%.‏