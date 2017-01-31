"قرقاش": هؤلاء وراء التلفيق الذي يستهدف العلاقات الإماراتية السعودية

قال: سيُكتشف دورهم في محاولة استهداف المشاريع العربية الناجحة

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، محاولات البعض استهداف العلاقات الإماراتية السعودية بالسمجة، مؤكداً أن التحالف بين الدولتين سيبقى صلباً.

وأكد الدكتور "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن من يقف خلف هذه الادعاءات هي جماعة الإخوان وإيران.

وقال، اليوم الثلاثاء: "التلفيق الإعلامي الذي يستهدف العلاقات الإماراتية السعودية سمج، ومحسوب على جماعة الإخوان وإيران، نزداد تصميماً على أن يبقى التحالف سداً عربياً صلباً".

وأضاف: من الضروري أن تتحرى القنوات الإعلامية المستقلة مصدر الأخبار الكاذبة، وستكتشف دور الإخوان وإيران في محاولة استهداف المشاريع العربية الناجحة.