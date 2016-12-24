قرعة دور الـ32 لكأس الملك متوازنة.. الاتحاد والشباب يلعبان خارج أرضَيْهما

في حفل شهد عرضًا لأبرز إنجازات اتحاد القدم المنتهية ولايته

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عن توازن في مستوى المباريات، لكنها أجبرت فريقَي الاتحاد والشباب على اللعب خارج ملعبيها؛ إذ سيواجه الاتحاد نظيره الطائي، فيما يواجه الشباب وج. وسُحبت القرعة مساء اليوم بحضور أحمد بن عيد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارته.



وقام حمد الصنيع عضو لجنة المسابقات، وبرفقته عدد من أبناء جمعية إنسان، بسحب القرعة، التي جاءت نتائجها على النحو الآتي:



الطائي - الاتحاد



الأهلي - الشعلة



الهلال - القيصومة



وج - الشباب



النجوم - التعاون



الخليج - (الفائز من الوشم أو العين)



الفتح - الوطني



النصر - الفيحاء



الصفا - القادسية



هجر - العروبة



الفيصلي - الجيل



العدالة - الباطن



الرائد - الجبلين



ضمك - الاتفاق



النهضة - نجران



أُحد - الوحدة



وكانت مراسم القرعة قد بدأت برصد أبرز إنجازات اتحاد القدم الحالي، الذي امتدت ولايته من 2013 - 2016؛ إذ تم عرض مقطع فيديو لتلك الإنجازات، وهي:



استحداث نظام مراقبي المباريات، إنشاء بطولة الصالات، إنشاء دوري الأحياء، تسديد 140 مليون ريال من الديون، التوقيع مع عدد من الشركات الراعية، وهي (الاتصالات السعودية، والخطوط السعودية، وشركة نايكي، وشركة كوكا كولا)، بيع عقد النقل التلفزيوني الذي رفع من مداخيل الأندية، تأهيل المدربين الوطنيين، تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى كأس العالم، تأهل منتخب الناشئين لكأس آسيا مرتين، تأهل فئة البراعم لكأس آسيا وتحسين مركز المنتخب في تصنيف الفيفا من الـ126 إلى الـ54 عالميًّا.



بعد ذلك قام أحمد بن عيد الحربي بتكريم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العاملين معه خلال فترة رئاسته، قبل أن يتم تكريم رعاة اتحاد القدم، وعرض فيلم عن تاريخ مسيرة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.