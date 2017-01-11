قرصنة روسية لمعلومات خطيرة عن ترامب .. والأخير يطلع عليها بملخص صفحتين

"سي إن إن": عن التدخُّل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية و"البنتاجون": بداية الرد

قالت قناة "سي.إن.إن "، أمس الثلاثاء، إن وثائق سرية قُدِّمت الأسبوع الماضي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ تضمنت مزاعم متسللين روس حصولهم على معلومات عن ترامب تُثير القلق.

ونقلت القناة في تقريرها التي طالعته "سبق"، عن عددٍ من المسؤولين الأمريكيين على اطلاع مباشر على التقارير، قولهم إن المزاعم جاءت في ملخص من صفحتين أُلحق بتقريرٍ قدّمه مسؤولو مخابرات أمريكيون لترامب؛ والرئيس باراك أوباما؛ عن التدخُّل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأضافت القناة أن المزاعم استندت جزئياً إلى مذكرات جمعها ضابط سابق في المخابرات البريطانية يصف مسؤولو المخابرات الأمريكية عمله السابق بأنه موثوق به.

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر؛ إن الرد الأمريكي حتى الآن على توجيه روسيا هجمات تسلل إلكتروني خلال الحملات الانتخابية الرئاسية هو مجرد بداية.

وأضاف خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وكان يقف بجواره الجنرال بالبحرية جوزيف دانفورد؛ رئيس هيئة الأركان المشتركة "صدرت بعض الردود وأعتقد أنه يجب النظر إليها على أنها البداية وليست النهاية".

وكان أوباما؛ أمر الشهر الماضي، بطرد 35 روسياً يشتبه في أنهم جواسيس، وفرض عقوبات على وكالتَي مخابرات بسبب ضلوعهما في اختراق كيانات سياسية أمريكية خلال الانتخابات.

وقال "الكرملين": إن مزاعم التسلل الأمريكية "تُعيد إلى الأذهان ملاحقة الساحرات".